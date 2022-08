ليبيا – اعتقد رئيس الهيئة العليا القوى لتحالف الوطنية توفيق الشهيبي أنه ربما تتجه الامور خلال اليومين القادمين إلى التفاوض غير المباشر بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.

الشهيبي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن التفاوض المباشر فربما لا يحدث قريباً.

وأضاف: “رغم أن هذا الامر يبدو سخيفاً ولكنه على الاقل قد يجنبنا ويلات الحرب (ولو لفترة)”.

The post الشهيبي: ربما تتجه الامور خلال اليومين القادمين للتفاوض غير المباشر بين الدبيبة وباشاآغا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية