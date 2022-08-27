بلدية طرابلس تحمل مجلس النواب و الدولة و الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس 

طرابلس 27 أغسطس 2022 ( وال ) – حملت بلدية طرابلس المركز مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في طرابلس.

وقالت البلدية في خبر عاجل نشرته اليوم السبت على موقعها بالفيسبوك ” في الوقت الذي دعى فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد، نتفاجئ باشتباكات في قلب العاصمة، لا تعبأ بحياة المدنيين و لا بممتلكاتهم ، مؤكدة أن هذا العمل نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم وتأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية، داعية سكان العاصمة إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر وفقاً للمنشور. (وال _ طرابلس)

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