الصحة توجه نداءً عاجلا بالتبرع بالدم لإنقاذ أروح المصابين في اشتباكات طرابلس

العنوان

أعلنت، وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم السبت، عن حاجة مصرف الدم المركزي العاجلة لجميع فصائل الدم، وذلك لإنقاذ حياة المصابين جرّاء الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق وسط العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، في نداء عاجل، إن على من لديه القدرة على التبرع التوجه فورًا لمصرف الدم الكائن بطريق الشط- طرابلس.

واندلعت ليل الجمعة، اشتباكات دموية بين ميليشيات تسعى كل منها لفرض نفوذها على مساحة أوسع من العاصمة.

وحمّلت بلدية طرابلس المركز، البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع.

وطالبت البلدية، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا، ودعت السكان إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر.