بن قدارة: مرتبات كافة العاملين بقطاع النفط لشهري يوليو وأغسطس ستكون مودعة قبل نهاية الشهر الجاري

ليبيا – أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن مرتبات كافة العاملين بقطاع النفط لشهري يوليو وأغسطس ستكون مودعة في الحسابات البنكية قبل نهاية الشهر الجاري، متضمنة الزيادة بنسبة 67%.

بن قدارة أرجع في بيان نشرته المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” وفقا لوكالة الانباء التأخير في تنفيذ زيادة مرتبات العاملين إلى تأخر الشركات التابعة للمؤسسة، في إرسال البيانات الخاصة بالعاملين واجراءات ادخالها ومطابقتها في المنظومة الخاصة بوزارة المالية.

وأكد انتهاء الاجراءات وعمليات المطابقة، وأن القيم المرصودة قيدت في حسابات المؤسسة، التي تعمل علـى تحويلها للشركات، ومن ثم حسابات العاملين قبل نهاية الشهر.

وأعرب عن تطلع مجلس إدارة المؤسسة للعمل على المزيد من البرامج والاجراءات، التي تستهدف بناء القدرات ورفع الكفاءات الخاصة بالعاملين، إلى جانب برامج المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها اتجاه المجتمع الليبي.

وأشار إلى أن المجلس يعكف على دراسة ملف الخدمات العلاجية، والتأمين الطبي، وذلك لتبني خيارات وحلول تضمن من خلالها المؤسسة تقديم خدمات علاجية وطبية لائقة بالعاملين في المؤسسة وذويهم داخل وخارج ليبيا.

