مراقب تعليم عين زارة: لو استمرت الاشتباكات سيتم تأجيل الامتحانات

أكد مراقب تعليم بلدية عين زارة، محمد القبايلي، أنهم في انتظار قرار المركز الوطني للامتحانات ووزارة التعليم بخصوص سير امتحانات الشهادة الثانوية، على خلفية الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.

وقال “القبائلي”، في تصريحات صحفية، إن الساعات القادمة ستحدد مصير الامتحانات، فإذا استمرت الاشتباكات على ما هي عليه فستؤجل، وإذا انتهت فستستمر.

ومن جانب ذات صلة، أكد عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الشبلي، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة في بعض شوارع العاصمة، مشيرا الى أن الوضع مأساوي في مناطق شارع الزاوية وسيدي خليفة وباب بن غشير.

وتابع “الشبلي”، تضررت كثير من بيوت المواطنين وسياراتهم، تضررا بالغا، ولا نعلم متى تنتهي هذه الاشتباكات، ونخشى توسع دائرتها.