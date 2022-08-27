السفارة الأمريكية تدعو لحوار سلمي بين كافة الأطراف الليبية

دعت السفارة الأمريكية في طرابلس، إلى حوار سلمي بين كافة الأطراف والقوى السياسية، بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس بين قوات موالية لفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، وأخرى موالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية.

وأكدت السفارة الأمريكية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس، والبدء في حوار سلمي.

وتدخّل فريق الإخلاء بمركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، اليوم السبت، لفتح ممرات آمنة للعائلات العالقة في أماكن الاشتباكات بمنطقة باب بن غشير بعد ورود عدة نداءات استغاثة لغرفة الطوارئ.

كما أقامت وحدة الإسعاف التابعة للمركز عدة تمركزات لسيارات الإسعاف بالقرب من أماكن الاشتباكات استجابة لأي نداء استغاثة. وفق ما ذكرت في بيان.

ودعا المركز المواطنين إلى التواصل مع غرفة الطوارئ المركزية للتبليغ عن أي إصابات بشرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين.