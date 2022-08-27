«طب الطوارئ» يعلن حصيلة أولية لضحايا اشتباكات طرابلس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، عن إحصائية أولية لحالات الوفيات والمصابين في اشتباكات العاصمة طرابلس، موضحا أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات.

ووصل عدد المصابين إلى 20 جريحا، فيما جرى إجلاء 22 عائلة وشخص واحد بمفرده، بينما بلغت عدد التمركزات الطبية أكثر من 20 تمركزًا.

ومنذ مساء الجمعةـ، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.