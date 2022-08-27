باشاغا رداً على حكومة الدبيبة: لم نرفض المفاوضات

نفى المكتب الإعلامي للحكومة المعينة من مجلس النواب الليبي اليوم (السبت)، ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) بخصوص رفض المفاوضات.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن «رئيس الحكومة فتحي باشاغا رحب طوال الأشهر الستة الماضية بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، من دون أي استجابة من حكومة الدبيبة».

وأضاف: «لقد اتضح جلياً تعنت وتشبث الحكومة منتهية الولاية ورئيسها بالسلطة، وأصبح واضحاً لكل الليبيين أن هذه الحكومة مغتصبة للشرعية».

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أدانت اليوم أحداث طرابلس، مشيرة إلى أن الأحداث تأتي في الوقت الذي تتحشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس تنفيذا لما أعلنه باشاغا.

وأضافت أن «الطرف الممثل للمدعو فتحي باشاغا قد تهرب في آخر لحظة بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلا من العنف والفوضى».

وقالت الحكومة: «لن نتراجع عن مسؤولياتنا تجاه الوطن والشعب وحفظ الأمن والاستقرار وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل المدينة».

على صعيد آخر، تحدثت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن «أنباء عن استعداد اللواء (444 – قتال) لدخول مناطق الاشتباكات في وسط العاصمة طرابلس لإخراج العائلات العالقة».

واندلعت ليلة الجمعة وفجر اليوم اشتباكات مسلحة وسط العاصمة طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى. وسمعت في نواحٍ متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.