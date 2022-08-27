«صحة الوحدة»: 12 حالة وفاة و87 جريحا في اشتباكات طرابلس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقوط 12 حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ مساء امس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان عند السادسة مساء اليوم السبت أن هناك 87 جريحا، مشيرة إلى خةورج 29 حالة من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية.

قبل ذلك، كان مركز طب الطوارئ والدعم أعلن عن إحصائية أولية جاء فيه أن عدد الوفيات 4 حالات، فضلا عن 20 جريحًا، فيما جرى إجلاء 22 عائلة وشخص واحد بمفرده، بينما بلغ عدد التمركزات الطبية أكثر من 20 تمركزًا، وفق المركز.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.