جهاز الإسعاف والطوارئ يطالب بفتح ممر آمن للمدنيين العالقين وسط الاشتباكات بطرابلس

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طالب، جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم السبت، جميع فرقة بكافة المكاتب، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتواصل مع غرفة العمليات المركزية في حال وجود أي طارئ.

يأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ ليل الجمعة.

وجدد جهاز الإسعاف والطوارئ طلب الوقف الفوري لإطلاق النار وإعلان هدنة، لتوفير ممر آمن لإخراج العائلات العالقة.

وتسببت الاشتباكات، في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.

أعلنت، وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم السبت، عن حاجة مصرف الدم المركزي العاجلة لجميع فصائل الدم، وذلك لإنقاذ حياة المصابين جرّاء الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق وسط العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، في نداء عاجل، إن على من لديه القدرة على التبرع التوجه فورًا لمصرف الدم الكائن بطريق الشط- طرابلس.

وأعربت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس.

ودعت البعثة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وقالت، إن من الضروري امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وحمّلت، بلدية طرابلس المركز، اليوم السبت، مجلس ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا مسؤولية تردي الأوضاع، جراء الاشتباكات بين المليشيات المسلحة التي وقتعت ليل الجمعة.

وطالبت البلدية، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا، ودعت السكان إلى الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي أصبحت تعرض حياتهم للخطر.