الشيباني: لابد أن يتم التواصل المباشر بين حفتر وعقلاء قبيلة القذاذفة حتى لا تكون فتنة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن المشير خليفة حفتر لايرضى بحصار أهل بوهادي وترويعهم وهم الذين قاتل ابناءهم وقدموا خيرة شبابهم تحت قيادته في محاربة الارهاب.

الشيباني شدد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لابد أن يتم التواصل المباشر بين حفتر وبين عقلاء قبيلة “القذاذفة المجاهدة” حتى لا تكون فتنة.

ونوّه إلى أن التواصل المباشر معهم هدفه قطع الطريق امام المتربصين والشامتين ولوضع حد للخلاف بالطرق السلمية في اطار العرف والقانون وشرع الله الذي لايعلوه اي تشريع بشري.

