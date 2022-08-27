داخلية باشاغا: سنتخذ الإجراءات التي تمكننا من حماية المدنيين

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أنها ستتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.

وشددت وزارة الداخلية في بيان لها تعقيبا على الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين.

وذكرت الوزارة المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن ما يجري بالعاصمة طرابلس ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة والمؤسسات الأمنية بسبب تشبث الحكومة منتهية الولاية بالسلطة ودعما غير المشروع لجماعات مسلحة لتبقى في السلطة ولا يمكن أن يستتب الأمن بالعاصمة في ظل توازن الرعب.