بريطانيا: ندين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة

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قالت، المملكة المتحدة البريطاني، عبر سفاراتها في طرابلس، اليوم السبت، إنها تدين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة.

جاء ذلك، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس. ودعت بريطانيا إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس وتدين حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.

تدعو المملكة المتحدة 🇬🇧 إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس وتدين أي محاولات للإستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة. حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية. https://t.co/QHThDWbAnD — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) August 27, 2022

وأسفرت الاشتباكات، عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.