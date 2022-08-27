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بريطانيا: ندين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت، المملكة المتحدة البريطاني، عبر سفاراتها في طرابلس، اليوم السبت، إنها تدين أي محاولات للاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة.

جاء ذلك، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس. ودعت بريطانيا إلى الوقف الفوري للعنف في طرابلس وتدين حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.

وأسفرت الاشتباكات، عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.


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صحيفة العنوان الليبية

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