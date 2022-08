النويري ونورلاند يناقشان المخاوف من تدهور الوضع الأمني في غرب البلاد

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الجمعة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بالعاصمة تونس.

وحضر اللقاء وفقاً لمجلس النواب الأعضاء عبدالسلام نصيه و عزالدين ابوراوي ويوسف الفرجاني ومولود الاسود.

حيث تناول اللقاء الأزمة السياسية والأمنية وسُبل حلها وتم خلال اللقاء توضيح رؤية مجلس النواب للحل والتأكيد على ضرورة وضوح الموقف الدولي بشأن دعم الشرعية وسيادة القرار الليبي.

وناقش اللقاء المخاوف من تدهور الوضع الأمني في غرب البلاد خصوصاً في ظل تعنت حكومة الوحدة تسليم السلطة بعد إنتهاء ولايتها.

كما تناول المجتمعون مناقشة مُقترح مستفيد لإدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية والمخاوف من تحوله لإدارة الصراع بدل ايجاد حل للصراع وكذلك تعارضه مع سيادة الدولة وإدارتها لمواردها وتم التأكيد على الحاجة الحقيقية أن تكون البرامج المستهدفة لدعم الشفافية ومكافحة الفساد والرقابة الدقيقة على الصرف وفق الميزانية العامة للدولة بآليات عادلة وشفافة ومنع الصرف من خارج الميزانية.

وتم التأكيد على ضرورة العمل على منع التدخلات الخارجية في القضية الليبية التي أضرت كثيراً بالعملية السياسية واعاقت الوصول الى حل.

