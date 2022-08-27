بالصور | آخر تطورات الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة #طرابلس مساء اليوم

#عاجل|| آخر تطورات الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة #طرابلس: خروج رتل تابع للقوة المشتركة #مصراتة التابع للدبيبة في شارع طرابلس بمدينة #مصراتة.

– سقوط قذائف عشوائية في شارع سيدي سليم في طريق المطار #طرابلس.

– استهداف معسكر #الإمداد التي تتمركز داخله الكتيبة 301 بقذائف موجهة عالية #الدقة من قبل قوات أسامة #الجويلي.

.. ومواطنون يستغيثون: نحن رفقة عدد كبير من المواطنين والعائلات عالقين بين الاشتباكات وغير قادرين على الوصول لفرق #الهلال_الأحمر.

عدد كبير من العائلات عالقة بأحد الشوارع بالقرب من شركة #أكاكوس للعمليات النفطية بـ #طريق_المطار.

أفارقة يسطون على منازل بعض العائلات التي تركتها نتيجة المعارك.

العائلات الباقية في منازلها تتصل بمركز شرطة حي #الأكواخ سابقًا وبغرفة مديرية أمن طرابلس وقسم البحث الجنائي ولا يوجد رد من هذه الجهات.

عمليات السرقة والنهب لازالت مستمرة حتى اللحظة.

أسامة #جويلي: الطيران المُسير لم يستخدم في الاشتباكات الحاصلة حتى الآن، ويتم استهدافنا بقذائف هاون.

– نعتقد أنه لن يتهور أحد باستخدام الطيران المُسير لأن ذلك سيغير قواعد الاشتباك بشكل جذري إذا حدث. (تصريحات صحفية)

– وزارة #الصحة بحكومة #الدبيبة تُعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات في #طرابلس إلى 13 قتيلًا و95 جريحا.

– وزارة الصحة: أجرينا 22 عملية إخلاء لمواطنين عالقين وسط الاشتباكات بمناطق متفرقة من وسط طرابلس.

#السبق

– وصول دعم لقوات أسامة #جويلي الآن عند #بوابة_الجبس بالعاصمة #طرابلس.