طرابلس.. الصحة: نتلقى نداءات استغاثة لمواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تلقيها نداءات استغاثة عبر الأجهزة التابعة لها من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات في طرابلس، يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم.

وناشدت الوزارة، عبر حسابها في فيسبوك، طرفي النزاع بالسماح لفرق الطوارئ التابعة للإسعاف والطوارئ ومركز طب الطوارئ والدعم والهلال الأحمر، بإنقاذ المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات وتوفير ممرات آمنة حفاظاً على حياتهم.

وذكّرت الوزارة، بقواعد الحماية العامة للسكان المدنيين بموجب اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني.

كما ذكّرت، بما ورد فيها من ضمانات تتمثل في إلزام الأطراف المتنازعة بتسهيل مرور الخدمات الطبية إلى المناطق المحاصرة، وتسهيل مرور الجرحى والعجزة والمرضى والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوّقة.