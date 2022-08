سعيد لـ المنفي والمنقوش: نؤكد دعمنا لجهود السلام والاستقرار في ليبيا

ليبيا – وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش إلى العاصمة التونسية ضمن الوفد المشارك في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تيكاد_8 يومي 27 و28 أغسطس 2022 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وزارة الخارجية أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن الزيارة جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث كان في استقبالهم والذي عبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد سعيد دعمه لجهود السلام والاستقرار في ليبيا، كما التقت المنقوش نظيرها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مثمناً علاقات التعاون التي تربط البلدين والشعبين.

