عثمان عبدالجليل: حاولنا التواصل والجلوس مع الدبيبة لحقن الدماء والأخير رفض

– عثمان #عبدالجليل الناطق باسم حكومة #باشاغا ووزير الصحة بها: حاولنا التواصل والجلوس مع #الدبيبة لحقن الدماء والأخير رفض اللقاء والجلوس.

– نحن نمد أيدينا للجلوس وتجنيب العاصمة مزيدا من الدماء ونؤكد أننا لم نرفض الحوار بشكل أو آخر.

– متمسكون بالحلول السلمية ونتمنى من حكومة الدبيبة أن تستمع لصوت العقل ونحاول أن نهدئ الوضع الخارج عن السيطرة ونخشى أن يخرج أكثر من ذلك.

– نحمل الحكومة منتهية الولاية مسؤولية ما يحدث في العاصمة #طرابلس وسنتواصل مع الأطراف منعا لخروج الوضع عن السيطرة.

– مستعدون للتواصل مع الأطراف الدولية والداخلية في سبيل وقف العنف والحوار والجلوس وننتظر موقفا دوليا بالضغط على الدبيبة لتسليم السلطة. #السبق