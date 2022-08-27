الدغاري: أغلب متصدري المشهد الليبي لا علاقة لهم بمصلحة الوطن

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن “الأزمة التي تمر بها ليبيا من الانقسام والانسداد السياسي والصراع على المال والسلطة يرجع إلى غياب الحكمة وعدم تحكيم لغة العقل وعدم احترام القانون”.

وأضاف الدغاري في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “معظم متصدري المشهد من سلطات تشريعية وتنفيذية وقوى عسكرية وأمنية والمرتبط معظمها بجهات خارجية يعرقلون كل ما من شأنه قيام الدولة الحديثة، ولا علاقة لهم بمصلحة الوطن العليا وحاجات المواطن وأمن الوطن ووحدته واستقراره، ولو كانوا غير ذلك لما أنفقوا عشرات المليارات في شراء السلاح وكل أدوات القتل والدمار، بدل من صرف هذه الأموال على التنمية والاعمار والغذاء والصحة والعلاج والكتاب الجامعي والمدرسي وجلب الخبراء لوضع برامج للتنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية“.

” style=”height: 451px;”>