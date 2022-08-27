اشتباكات طرابلس.. المنفي يقطع زيارته لتونس ويتجه نحو طرابلس

العنوان-طرابلس

قطع، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس، متوجهًا إلى طرابلس، بسبب الاشتباكات المسلحة التي تدور في العاصمة منذ مساء أمس الجمعة.

وقدم المنفي اعتذاره إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، لعدم استكمال الزيارة، التي بدأها المنفي أمس الجمعة.

ووصل المنفي، إلى تونس مساء أمس برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وكان في استقباله، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد؛ وذلك للمشاركة في ندوة “طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا” (تيكاد)، التي بدأت أعمالها اليوم بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة، وتستمر حتى غدٍ الأحد.

وتشهدت العاصمة طرابلس، منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.

وكشف مصدر أمني، لصحيفة العنوان الليبية، أن الاشتباكات المسلحة بمحيط شارع الزاوية في طرابلس لا علاقة لجهاز الردع بها.

وأضاف المصدر الأمني، أن الاشتباكات بين قوة تتبع آمر مليشيا ثوار طرابلس سابقًا هيثم التاجوري وأخرى تتبع عبدالغني الككلي الشهير بـ “اغنيوة”.

وأكد المصدر، أن التاجوري صد هجوم القوة التابعة لـ اغنيوة، والأخير يحشد قواته بدعم من عماد الطرابلسي لإعادة الهجوم على مقار التاجوري.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جانبا من الاشتباكات وما صحابها من فزع ورعب شديدين للمواطنين داخل منازلهم.

وأظهرت المقاطع، انتشار الآليات المسلحة وسط المناطق السكنية، كما وثقت المقاطع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة، وسط حالة من الفوضى العارمة.

كما أظهرت المقاطع أسر هيثم التاجوري لعدد من مقاتلي اغنيوة الككلي عقب سيطرة قوة تابعة له على مقر تابع لـ “لطفي الحراري” الموالي لـ اغنيوة بشارع الجمهورية ويستولي على عدد من السيارات والآليات الموجودة بالمقر.