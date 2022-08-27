بالفيديو | آخر مستجدات الاشتباكات العنيفة في العاصمة طرابلس مساء اليوم

#عاجل|| آخر مستجدات الاشتباكات في العاصمة #طرابلس: آمر منطقة طرابلس العسكرية يُصدر قرارًا بإلغاء تبعية #الكتيبة_28 لقيادة المنطقة العسكرية بالعاصمة بسبب انضمامها لقوات #باشاغا.

– أنباء عن اقتحام قوة تابعة لجهاز #الردع بإمرة عبدالرؤوف #كارة لمقر المؤسسة #الوطنية_للنفط بالعاصمة طرابلس.

– تدخل #اللواء_444_قتال لإجلاء العائلات العالقة جراء الاشتباكات بوسط طرابلس.

– قوة مسلحة تُداهم فيلا آمر كتيبة #النواصي مصطفى #قدور بمنطقة #النوفليين في طرابلس.

– وصول دعم للقوات التابعة لأسامة الجويلي قبل قليل بـ #بوابة_الجبس.

– اشتباكات قوية بالقرب من معسكر الـ7 ابريل، واستهداف للمقر بالمدفعية.

– اشتباكات قوية بشارع #ميزران في طرابلس وأخرى بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية.

– سقوط قذيفة بطريق المطار بالقرب من الكوبري الحديدي الآن #طرابلس

– خروج رتل مسلح من مدينة #غريان متجهًا إلى طرابلس.

– القبض علي “#بن_نوبه” التابع لهيثم #التاجوري من قبل قوة الردع.