وزارة صحة الدبيبة: منع الطواقم الطبية من المساعدة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن مستشفيات عامة ومراكز صحية تتبع وزارة الصحة تتعرض للقصف والاستهداف منذ ساعات الفجر الأولى بمدينة طرابلس، وتؤكد وزارة الصحة لكافة الليبيين أن استهداف المرافق الصحية بالقذائف وتوجيه النيران نحوها، ومنع أطقم الإسعاف والخدمات الطبية من تقديم المساعدة للمدنيين يرتقي لجرائم الحرب ويلاحق مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم، وفق قولها.

أضافت في بيان: “ندعو إلى تجنيب كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة، خوفاً من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في بالعاصمة طرابلس. المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للاستهداف والقائمة مرشحة للازدياد: مستشفى شارع الزاوية( قصف قسمي العظام والأمراض السارية)، مستشفى الجلاء للولادة، مركز خدمات الأسنان طرابلس بمنطقة الصريمو مستشفى الحروق والتجميل”.

واختتمت: “تتابع وزارة الصحة من خلال غرفة الطواريء التي يشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزارء- وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بتقديم المساعدة للمدنيين وتأمين الأطقم الطبية وإسعاف كافة الحالات الواردة للمستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة طرابلس”.