اشتباكات طرابلس.. وزارة الصحة تدين استهداف المستشفيات

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دانت، وزارة الصحة، اليوم السبت، تعرض عدة مستشفيات عامة ومراكز صحية عامة للقصف والاستهداف جراء الاشتباكات التي تشهدها طرابلس.

وأكدت الوزارة، أن استهداف المرافق الصحية بالقذائف وتوجيه النيران نحوها، ومنع أطقم الإسعاف والخدمات الطبية من تقديم المساعدة للمدنيين يرتقي لجرائم الحرب ويلاحق مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم.

🔴الآن

عمليات تصفيات بين الميليشيات المتناحرة بالقرب من مقر البريد وسط العاصمة #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/eneMg5MY39 — ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) August 27, 2022

ودعت الوزارة، إلى تجنيب كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف خطر الاشتباكات المسلحة، خوفا من أن تتوسع دائرة استهداف جميع المستشفيات العاملة في بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، إن المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للاستهداف، هي: “مستشفى شارع الزاوية، ومستشفى الجلاء للولادة، ومركز خدمات الأسنان طرابلس بمنطقة الصريم، ومستشفى الحروق والتجميل”.