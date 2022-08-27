بالفيديو | آخر تطورات الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة طرابلس مساء اليوم

#عاجل|| آخر تطورات الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة #طرابلس.

– انتشار كبير لعناصر تابعة لغنيوة الككلي في قرية #الساعدي من مشاة وسيارات ومدرعات.

– اشتباكات قوية بين كتيبة رحبة الدروع #تاجوراء المعروفة بكتيبة البقرة نسبة لآمرها بشير البقرة والقوات التابعة لأسامة #جويلي في طريق المطار.

– اشتباكات عنيفة بين عناصر #اللواء_444_قتال في محور #مصنع_الهريسة وخلف اسبيعة عقب استعانة #الحداد بهم بسبب ضغط قوات جويلي علي #محور_الجبس و #طريق_المطار.

– السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى #ليبيا، ريتشارد #نورلاند:الولايات المتحدة الأمريكية تدين تصاعد العنف الذي شهدته #طرابلس اليوم، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى محادثات تيسّرها #الأمم_المتحدة بين الأطراف المتصارعة.

– تحليق مكثف للطيران المُسير في أجواء مدينة #زليتن الآن.

– “القوة المشتركة” التابعة لحكومة #الدبيبة تدفع بتعزيزات عسكرية على #الطريق_الساحلي من #زليتن إلى #الدافنية لمنع تقدم أي قوة تابعة لحكومة #باشاغا.

– #الدبيبة يتفقد القوات المتمركزة في #طريق_المطار بعد صد هجوم قوات أسامة #جويلي المؤيد لـ #باشاغا اليوم.

– الخارجية التركية: ندعو كافة الأطراف في #ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

– قوات تابعة لـ #لدبيبة من مدينة #الزاوية تُسيطر على بوابة 17بالعاصمة #طرابلس.