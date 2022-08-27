المنقوش: الجهات المتناحرة تحاول هدم ما نقوم به للوصول إلى الاستقرار

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش إن تمثيلها الدبلوماسي لليبيا هدفه أولًا وأخيرًا رفع صوت السلام والحوار ونبذ لغة العنف والهدم والعدوان.

وأضافت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر” قائلة: “في إطار عملي وسفري وجولاتي لتوحيد الموقف، ولنكون جسراً للسلام والمفاوضات والحوار، وعدم السماح بإعادة إذكاء الانقسامات في ليبيا نرى جهوداً عكسية لتدميرها”.

وأشارت المنقوش التي تؤدي زيارة إلى تونس، إلى أن “ترهيب العائلات والمدنيين وسط منازلهم أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا”، متابعة: “المحاولات المتكررة للجهات المتناحرة لهدم الخطوات المتقدمة، التي نقوم بها للوصول إلى الاستقرار والسلام التي نعمل عليها ليلاً ونهاراً ببلادنا هي كلها أدوات هدامة لإعادة بناء ليبيا”.