ليبيا الان

اشتباكات طرابلس.. قطر تدعو لتسوية الخلافات عبر الحوار

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

دعت الخارجية القطرية إلى وقف الاشتباكات في طرابلس وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان عبر تويتر، إن دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت، أن الدوحة تدعو الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء وتغليب صوت الحكمة ومصلحة الشعب الليبي الشقيق، وتسوية الخلافات عبر الحوار.

وشددت الخارجية القطرية، على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، واعتبار ذلك أولوية قصوى.

وأكدت أنها تجدد دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.


عدد المشاهدات:
205

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك