اشتباكات طرابلس.. قطر تدعو لتسوية الخلافات عبر الحوار

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دعت الخارجية القطرية إلى وقف الاشتباكات في طرابلس وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان عبر تويتر، إن دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت، أن الدوحة تدعو الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء وتغليب صوت الحكمة ومصلحة الشعب الليبي الشقيق، وتسوية الخلافات عبر الحوار.

بيان| قطر تتابع بقلق بالغ التطورات في ليبيا وتدعو إلى تسوية الخلافات عبر الحوار#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/psPgmsniap — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 27, 2022

وشددت الخارجية القطرية، على ضرورة أن تعمل الأطراف الليبية لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، واعتبار ذلك أولوية قصوى.

وأكدت أنها تجدد دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.