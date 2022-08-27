شركة زلاف للنفط والغاز: غدا الأحد إجازة لجميع العاملين خوفا على سلامتهم

قررت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، اليوم السبت، تعطيل العمل غدا الأحد ومنح جميع العاملين بالشركة إجازة خوفا على سلامتهم جراء الاشتباكات المسلحة العنيفة الدائرة في العاصمة طرابلس.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنه بعد متابعتها الأحداث المستجدة وانعكاسها على سلامة الجميع، وحرصا من إدارة الشركة على سلامة وأمن موظفيها فإنه تقرر عدم الالتحاق بالعمل ليوم الغد الموافق الأحد 28 اغسطس والالتزام بالبقاء في مقر الإقامة.

واعتبرت الشركة بجميع الموظفين بضرورة الإبتعاد عن مناطق الاشتباكات المسلحة والبقاء فى أماكن آمنة إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية.