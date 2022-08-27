مطالبا بتسريع إجراء الانتخابات.. مجلس لدولة يدعو إلى وقف القتال في طرابلس

العنوان-طرابلس

أدان، مجلس الدولة، اليوم السبت، الاشتباكات المسلحة التي تجري في العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين ما بين قتلى وجرحى، داعيا إلى ضرورة التوقف الفوري لأعمال العنف.

ولفت المجلس، في بيان له، إلى أن الاشتباكات أدت إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وروعت المواطنين الآمنين.

وحمّل المجلس المسؤولية المباشرة لمن “أطلق الرصاصة الأولى”، مؤكدًا موقفه الثابت بضرورة التوقف عن هذا “العبث”.

وطالب المجلس، دعم جهوده للعمل على تسريع إجراء انتخابات توحيد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية، وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون.