المبعوث الإيطالي: روما تدعو المسلحين في طرابلس للعودة إلى مواقعهم

قال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا نيكولاي اورلاندو، إن إيطاليا تدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس وإلى حماية المدنيين، و يجب على جميع الجماعات المسلحة المشاركة بوقف الأعمال العدائية على الفور والعودة إلى مواقعها الأولية.

أضاف قائلًا: “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى وضع مصلحة الشعب الليبي قبل مصالحهم الخاصة والموافقة على المتطلبات القانونية والعملية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومع الاحترام الكامل للسيادة الليبية تظل إيطاليا مستجيبة دعماً منها لوساطة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار الليبي – الليبي لتجاوز المأزق الحالي” وفق تعبيره.