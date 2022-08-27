الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين»، ولا يستثنى من ذلك أحد عسكرين كانوا أم مدنيين.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، مطالبا إياهم بتنفيذ أوامره إنفاذا لأحكام القانون، وذلك حسب ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية.

كما أمر الدبيبة بالقبض على أية أشخاص يشتبه في تورطهم بأي شكل من أشكال الدعم مع هذه «العصابات الخارجة عن الشرعية»، وطالب وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزت الأمنية ذات العلاقة بموافاته بتقرير دوري بالخصوص.

الدبيبة: العاصمة تعرضت لعدوان مخطط من الخارج والداخل

وخلال تفقده قوات عسكرية في طرابلس، قال الدبيبة، مساء السبت، إن العاصمة طرابلس تعرضت لما وصفه بـ«عدوان مخطط من الداخل والخارج». وأضاف الدبيبة أن زمن الانقلابات ولى ومن يريد أن يحكم البلاد بـ«البارود والنار» نقول له «أنت تحلم»، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو «طريق الانتخابات»، حسب فيديو بثه على صفحته على موقع «فيسبوك».

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.