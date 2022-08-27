نافية تأجيلها.. وزارة التعليم تلجأ إلى تغيير مقار امتحانات الثانوية ببلديات طرابلس الكبرى

العنوان-طرابلس

نفت، وزارة التربية والتعليم الأنباء المتداولة، بشأن تأجيل امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بسبب الاشتباكات التي تشهدها طرابلس.

وأعلنت الوزارة، أنها بصدد القيام بالترتيبات المناسبة مع المركز الوطني للامتحانات، ومراقبي التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، لتغيير مقار اللجان الامتحانية، ونقلها إلى أماكن آمنة حماية لسلامة الطلاب وعدم تعرضهم للخطر.

ولفتت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي حرصا على ضرورة استمرار العملية التعليمية وفق الخطة المعلن عنها وضمان سير امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي.

وأعربت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، عن أسفها وحزنها لما يدور في العاصمة طرابلس من اشتباكات تهدد أرواح المدنيين.

وتشهد العاصمة طرابلس، منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم السبت، اشتباكات مسلحة بين الميليشيات، مسببة حالة من الهلع بين المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان.