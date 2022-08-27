داعيا الى وقف العنف.. مجلس الدولة: نحمّل المسؤولية المباشرة لمن أطلق الرصاصة الأولى

أدان مجلس الدولة الاستشاري، الاشتباكات المسلحة التي تجري في العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين ما بين قتلى وجرحى، داعيا إلى ضرورة التوقف الفوري لأعمال العنف.

ولفت المجلس في بيان له، اليوم السبت، إلى أن الاشتباكات أدت إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وروعت المواطنين الآمنين، محملا المسؤولية المباشرة لمن أطلق الرصاصة الأولى، مؤكدا موقفه الثابت بضرورة التوقف عن هذا العبث.

كما طالب المجلس في بيانه دعم جهوده للعمل على تسريع إجراء انتخابات توحد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية، وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون