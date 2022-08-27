حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، تشكيل غرفة عمليات عسكرية للدفاع عن طرابلس في أعقاب «محاولة زعزعة الأمن والاستقرار» ومحاولة «دخول تشكيلات مسلحة من الشرق والغرب» إلى العاصمة.

وقال المكتب في بيان، إن رئيس الحكومة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، إجرى زيارة إلى غرفة العمليات حيث حيا «القيادات العسكرية والأمنية كافة علي جهودهم في دحر العدوان» متأسفا علي الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، معزيا في الضحايا الذين وقعوا جراء هذه الأحداث.

ولم يوضح البيان آلية عمل الغرفة ومكوناتها.

الدبيبة: العاصمة تعرضت لعدوان مخطط من الخارج والداخل

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

– عثمان عبدالجليل يحذر من «انزلاق البلاد مجددا إلى الحرب».. ويؤكد: لم نفقد الأمل في الدخول السلمي لطرابلس

– ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس: 23 وفاة و140 إصابة

– (فيديو) الدبيبة: طرابلس تعرضت لعدوان مخطط من الداخل والخارج

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

وخلال تفقده قوات عسكرية في طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إن العاصمة طرابلس تعرضت لما وصفه بـ«عدوان مخطط من الداخل والخارج». وأضاف الدبيبة أن زمن الانقلابات ولى ومن يريد أن يحكم البلاد بـ«البارود والنار» نقول له «أنت تحلم»، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو «طريق الانتخابات»، حسب فيديو بثه على صفحته على موقع «فيسبوك».

بدوره، حذر الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، من انزلاق البلاد مجددًا إلى الحرب، داعيًا في مداخلة مع قناة «الحدث» المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل الاستماع إلى صوت العقل وتسليم السلطة في أسرع وقت، معتبرًا أن التجاذبات السياسية وصلت إلى «ذروتها» بما يحدث في العاصمة طرابلس منذ أمس الجمعة.