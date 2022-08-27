وفاة الفنان الليبي مصطفى بركة في اشتباكات طرابلس

توفي الممثل الشاب مصطفى بركة، إثر تعرضه لرصاصة طائشة، نتيجة الاشتباكات الدائرة وسط العاصمة طرابلس،

يذكر أن الممثل مصطفى بركة قد شارك في عدة أعمال رمضانية، وأول ظهر له كان سنة 2014 في السلسلة الهزلية العشوائيون الجزء ( 1 )، وأدى دور البطولة، كما قدم دورا في مسلسل “لا لا هكي هلبه”، و”سالم وحليمة” الجزء (3)، وكذلك دور بطولة في المسلسل الكوميدي “48 غارقين

ونشر الناطق باسم مركز الطب الميداني للطوارئ والدعم، مالك مرسيط، تأكيدًا على صفحته في «فيسبوك»، كما أدلى بتصريح لوسائل الإعلام يؤكد فيه ، أن «فريق انتشال الجثث بمركز طب الطوارئ والدعم أوصل جثمان المواطن مصطفى بركة إلى مستشفى طرابلس الجامعي بعد وفاته جراء الاشتباكات بطرابلس».

وكان بركة يوثق بالكاميرا الاشتباكات التي تجري في شوارع طرابلس، وقال في بث مباشر له «صورة أخيرة قبل ما نموت».”.

وتشهد طرابلس اشتباكات منذ يوم أمس بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقوات حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، في شارع الزاوية وباب بن غشير، وعدة مناطق بالمدينة ..