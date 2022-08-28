الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية: تعليق العمل بمقر شارع الزاوية في طرابلس

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، تعليق العمل بمقرها في مبنى البريد بشارع الزاوية بالعاصمة طرابلس، جراء الاشتباكات الدائرة منذ أمس الجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب تم نشره اليوم السبت، إن قرارها يأتي في إطار حرصها على سلامة الجميع، منبهة إلى إعلان استئناف العمل عقب عودة استقرار الأوضاع الأمنية بمبنى البريد ومحيطه وفي عموم العاصمة..

وتشهد طرابلس اشتباكات منذ مساء أمس الجمعة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقوات الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في شارع الزاوية وباب بن غشير، وعدة مناطق بالمدينة ..