الدبيبة: من يريد أن يحكم البلاد بالبارود والنار نقول له أنت تحلم

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إن العاصمة طرابلس تعرضت لما وصفه بـ«عدوان مخطط من الداخل والخارج».

وبحسب فيديو بثه على صفحته على موقع فيسبوك ، أضاف الدبيبة خلال تفقده قوات عسكرية في طرابلس ، أن زمن الانقلابات ولى ومن يريد أن يحكم البلاد بـ«البارود والنار» نقول له «أنت تحلم»، مؤكدا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو «طريق الانتخابات»، ».

وتشهد طرابلس اشتباكات منذ مساء أمس الجمعة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقوات الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في شارع الزاوية وباب بن غشير، وعدة مناطق بالمدينة ..

وذكرت وزارة الصحة الليبية في آخر تحديث لها، أن إجمالي ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس حتى الآن 140 جريح . ووصل عدد الوفيات 23 قتيل.