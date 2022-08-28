اشتباكات طرابلس.. أبوالغيط يدعو للحوار ووقف استخدام السلاح

العنوان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، عن قلقه الكبير إزاء الاشتباكات في طرابلس.

ودعا أبو الغيط، عبر تويتر، الجميع إلى الحوار ووقف استخدام السلاح.

وأتت دعوة أبو الغيط، وسط دعوات الدولية، تطالب بوقف الاشتباكات في وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار.

وأسفرت، الاشتباكات في طرابلس، التي لازالت مستمرة، عن سقوط 13 قتيلًا، بحسب وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الحالات جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس، بلغ 108 حالة بينها 13 حالة وفاة و95 جريحًا بينهم 38 غادروا المستشفى.

وأعربت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس.

ودعت البعثة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية