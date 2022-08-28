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تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في ليبيا بسبب الاشتباكات في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلنت، وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تعليق امتحانات الشهادة الثانوية في جميع مراقبات التعليم في ليبيا حتى استقرار الأوضاع في طرابلس، على أن تستأنف حسب الجدول المعتمد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التعليق جاء نظراً لما تشهده العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة، طالت المدنيين في بيوتهم.

وأضافت، أنه “حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والمفتشين التربويين، وكافة الكوادر المشرفة على سير الامتحانات، فإنها تعلن عن تعليق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، في “كامل التراب الليبي” حتى استقرار الأوضاع، على أن تستأنف الامتحانات حسب الجدول المعتمد”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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