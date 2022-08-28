منظمة التعاون الإسلامي: نحث كافة الأطراف الليبية على وقف العنف وحماية المدنيين

حثت منظمة التعاون الإسلامي، مساء أمس السبت في بيان لها على صفحتها بموقع فيسبوك، كافة الأطراف الليبية على وقف العنف وحماية المدنيين واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، في سياق متابعتها التطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها، إنها تتابع ببالغ الانشغال التطورات الأمنية في العاصمة الليبية والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى وإصابة آخرين. وأمام هذه التطورات الخطيرة، تحث الأمانة العامة كافة الأطراف الليبية على “وقف العنف وحماية المدنيين وتجنب التصعيد“.

كما حثت الأمانة العامة للمنظمة على التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويلات العنف والمزيد من المخاطر، مؤكدة حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها.