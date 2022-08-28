الدبيبة يظهر في تسجيل مرئي متوعدا بعدم ترك طرابلس لـ “الأوغاد”

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ظهر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في تسجيل مصور، اليوم السبت، أثناء تفقده لأحد التمركزات بطرابلس، التي تشهد منذ مساء أمس الجمعة اشتباكات دامية أودت بحياة 23 شخصا.

ونشر الدبيبة عبر تغريدة على حسابه في تويتر، مقطع فيديو يوثق تفقده لأحد التمركزات بطرابلس.

وقال الدبيبة: إن هذه “البلاد لن نتركها للأوغاد وإن مدينتا طرابلس ندافع عنها بكرامتنا وبشرف، وقد غاضهم أنها آمنة”.

وأضاف الدبيبة، أن “من يبحث عن الانقلابات نقول له زمن الانقلابات قد ولى. ومن يريد الانتخابات فنحن سنكون أول من يكون فيها”. وقال: إن “هذه البلد لا تصلح إلا بالانتخابات”.

نهاية العدوان واحدة. pic.twitter.com/2Dge7Y2WgH — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) August 27, 2022

وأعلنت، وزارة الصحة بحكومة الوحدة، ارتفاع عدد القتلى في طرابلس بسبب الاشتباكات إلى 13 قتيلًا.

وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة وسط دعوات دولية بوقفها حفاظا على سلامة المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس إلى 23 قتيلًا.

وقالت، رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة، وداد أبو النيران، لأخبار ليبيا 24، إن ضحايا الاشتباكات في العاصمة طرابلس بلغ 23 قتيلا و140 جريحا، بينهم 83 تلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفيات.

وإزاء ما تشهده العاصمة من اشتباكات، أعربت عدة دول أجنبية وعربية عن قلقها من تعرض المدنيين للعنف الناجم عن الاشتباكات.

وأعربت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس.

ودعت البعثة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

كما، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، عن قلقه الكبير إزاء الاشتباكات في طرابلس. ودعا أبو الغيط، عبر تويتر، الجميع إلى الحوار ووقف استخدام السلاح.