23 قتيلا جراء اشتباكات طرابلس

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أودت الاشتباكات في طرابلس بحياة أكثر من 20 شخصًا، وجرح العشرات. وأعلنت وزارة الصحة عبر فيسبوك، أن إجمالي الإصابات بلغ 140 إصابة، توفي منها 23 وبينما من غادروا المستشفيات 83.

وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة وسط دعوات دولية بوقفها حفاظا على سلامة المدنيين، وتسوية الخلافات بين الأطراف المتقاتلة عبر الحوار.

ظهر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في تسجيل مصور، اليوم السبت، أثناء تفقده لأحد التمركزات بطرابلس، التي تشهد منذ مساء أمس الجمعة اشتباكات دامية أودت بحياة 23 شخصا.

ونشر الدبيبة عبر تغريدة على حسابه في تويتر، مقطع فيديو يوثق تفقده لأحد التمركزات بطرابلس.

وقال الدبيبة: إن هذه “البلاد لن نتركها للأوغاد وإن مدينتا طرابلس ندافع عنها بكرامتنا وبشرف، وقد غاضهم أنها آمنة”.

وأضاف الدبيبة، أن “من يبحث عن الانقلابات نقول له زمن الانقلابات قد ولى. ومن يريد الانتخابات فنحن سنكون أول من يكون فيها”. وقال: إن “هذه البلد لا تصلح إلا بالانتخابات”.