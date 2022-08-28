بعدما أزهقت أرواح العشرات.. جهاز دعم الاستقرار: اشتباكات طرابلس كانت “عملية أمنية” لإزالة “خرق أمني”

العنوان

علّق، جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبدالغني الككلي، والتابع لحكومة الدبيبة، على الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وأودت بحياة العشرات، بأنها “عملية أمنية” هدفت لإزالة “خرق أمني” كان يهدد العاصمة.

وقال الجهاز، في بيان، إن العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة حول قيام المدعو “هيثم التاجوري” بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة وإدخالها في دوامة صراع طويل، وتجهيز العتاد والمعدات اللوجستية لتحقيق ذلك.

وأضاف، أن ذلك تم “تأكيده بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية، تلا ذلك شروعه في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام ليلة البارحة”.

وقال الجهاز، “عقب ذلك تم إصدار التعليمات لبعض الوحدات القتالية بجهاز دعم الاستقرار لإعداد وتنفيذ عملية أمنية تهدف لإزالة هذا الخرق الأمني الذي يتهدد سلامة العاصمة وقاطنيها”.

وأكد أن “العملية الأمنية هدفت للتعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وقال الجهاز، إنه “يعبر عن بالغ أساه على وقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، ويؤكد أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد”.

أعلنت وزارة الصحة، عبر فيسبوك، أن إجمالي الإصابات بلغ 140 إصابة، توفي منها 23 وبينما من غادروا المستشفيات 83.

وشدد جهاز دعم الاستقرار، “على وقوفه سدا منيعا، ورادعا شديدا، ضد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن وسلامة المواطنين، خاصة في العاصمة طرابلس”.