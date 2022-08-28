منظمة التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الليبية للحوار ووقف العنف

دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس السبت، الأطراف الليبية إلى الحوار لحل الخلافات ووقف العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان “متابعتها ببالغ الانشغال للتطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى وإصابة آخرين”.

وحثّت المنظمة ـ التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، “أمام هذه التطورات الخطيرة الأطراف الليبية كافة على وقف العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد”، داعيةً “إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويلات العنف والمزيد من المخاطر”.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي “على حرصها على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها”.