سهيل الغرياني: من أشعلوا الحرب في طرابلس هم من كانوا يرفضون دعم “ثوار درنة”

قال سهيل الغرياني مدير قناة التناصح ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن: “من يشعل الحرب اليوم في طرابلس حزب الانقلابيين ومن سار معهم، وهم من كان يحرض على الثوار في بنغازي ودرنة وهم من كان يرفض دعم ثوار درنة الذين قاتلوا حفتر والدواعش” على حد تعبيره.

وأضاف على فيسبوك: “هم من ساهم في سحب القوة الثالثة من الجنوب بحجة عدم إيجاد مبرر لحفتر ليتهمهم بالإرهاب، واليوم يشعلون الفتنة في طرابلس ليستريح حفتر ويكمل استيلاءه عليها، لكن لن تفلحوا بإذن الواحد الأحد، ونسأل الله أن يحقن دماء الأبرياء، ويسلم الأعراض والممتلكات وأن ينزل غضبه ومقته على الانقلابيين الذين لم يرقبوا في المسلمين إلا ولاذمة” على حد قوله.