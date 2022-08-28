بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 28 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 28 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق غرب ليبيا, بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية غالباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على الدواخل وتتراجع يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ ولا تتجاوز (29)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:39).