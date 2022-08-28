الحاسي: حفتر انقلب على الثورة في بنغازي بجهود خبثاء الشرق

زعم عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، انقلب على الثورة في بنغازي بجهود خبثاء الشرق، على حد قوله.

وقال الحاسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لهزيمة الثورة لابد أن يتفق الخبث مع الخيانة، حفتر انقلب على الثورة في بنغازي، بجهود خبثاء الشرق من شيوخ قبائل، سماسرة الدين، أبواق الإعلام، وكبير رمم سبتمبر عقيلة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لكن خبثهم لم ينصرهم على طرابلس، فاعتمدوا على خونة الغرب من رؤساء أحزاب، ضباط مطرودين من الجيش، وميليشيات المال”، وفقا لوصفه.