ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلًا و 159 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 191 شخصًا ما بين قتيل وجريح.

حسب حصيلة جديدة، تسببت الاشتباكات في وقوع 32 قتيلًا و 159 جريحًا، وفق بيان أصدرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

هدوء حذر في العاصمة طرابلس

ويخيم الهدوء الحذر على العاصمة طرابلس بعد اشتباكات بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.