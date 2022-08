ليبيا- سلطت 5 تقارير تحليلية الضوء على المواقف الأميركية والأوروبية من الأزمة الليبية منذ العام 2011 ومدى مسؤولية الأميركيين والأوروبيين عن تفاقمها.

التقارير نشرتها مواقع أخبار “ميدل إيست آي” البريطاني و”ذا يوربين إكستيرنال أكشن سيرفس” التابع للاتحاد الأوروبي و”مودرن غانا” الغاني و”لانكا تايمز” السريلانكي وصحيفة “ذا بارادايس” النيجيرية الناطقات بالإنجليزية وتابعتها وترجمت أبرز ما ورد فيها من مضامين بشأن ليبيا صحيفة المرصد.

وتطرقت التقارير للكتاب المرتقب وصوله إلى رفوف المكتبات في الـ6 من سبتمبر المقبل”أزمة القيادة – كيف فقدنا الثقة والإيمان في القادة والساسة الأميركيين” لمؤلفه العقيد “ستيوارت شيلر” المُسرح من خدمة بلغت 17 عامًا في قوات مشاة البحرية الأميركية “المارينز” لنشره مقاطع مصورة منتقدة للانسحاب من أفغانستان.

ووفقًا لـ”شيلر”، فإن إعلان أي واحدة من الحروب عبر الساسة الأميركيين يعني بالضرورة تحميل مسؤولية تحقيق أهدافها السياسية بشكل مباشر للضباط العسكريين، مشيرًا إلى أن الحرب في ليبيا أظهرت بوضوح تقصير الجانب الأميركي بحق الأخيرة.

وبينت التقارير أن تدخلات واشنطن بالشأن الليبي امتدت لقيام شركة الاستشارات السياسية “كامبرج أناليتكا” بالمساهمة في حملة لمكافحة التطرف في صفوف الشباب الليبيين، رغم حقيقة مفادها أن التدخل العسكري الغربي كانت نتائجه محبطة للقائمين عليه، نظرًا للموارد الكبيرة المستخدمة فيه قياسا بالنتائج.

وانتقدت التقارير هذا التدخل بشدة لأن الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي فاقمت العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا بعد أن استغل عناصر التنظيمين الإرهابيين”القاعدة” و”داعش” المطرودين من أفغانستان والعراق للأوضاع الأمنية المضطربة في ليبيا.

وأضافت التقارير: إن هؤلاء تمكنوا من عبور الصحراء والحصول على ملاذ في الأجزاء الشمالية من مالي. ناقلة عن الخبير السياسي البلغاري “إيفان كراستيف” قوله في سياق ذي صلة: إن التفاعل الإيطالي مع أزمة أوكرانيا فاتر لأن الإيطاليين بعيدون جغرافيًا عن البلاد، في وقت تمثل فيه القضية الليبية أهمية بالغة لهم.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير تحليلية: الإطاحة بالقذافي فاقمت الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية