مطار معيتيقة الليبي: حركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا أن المطار مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية، وأن العمل جارٍ على إعادة التشغيل بصورة طبيعية وفق جداول الرحلات المعتمدة ابتداءً من اليوم (الأحد).

ووفق قناة «ليبيا الأحرار» اليوم، جاء ذلك عقب عودة الهدوء في كل محاور الاشتباكات في طرابلس ومحيطها منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كانت شركة الأجنحة الليبية للطيران قد ألغت رحلاتها المقررة يوم السبت، من وإلى مطار معيتيقة الدولي جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأشارت إلى أن الرحلات الملغية ستظل متوقفة خلال 24 ساعة.

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الأفريقية أن التشغيل طبيعي حسب الجدول المعتمد من مطار معيتيقة الدولي اليوم، ودعت المسافرين ممن لديهم حجوزات إلى الحضور بالمطار قبل موعد الرحلة بـ3 ساعات.

في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية التونسية إلغاء تشغيل الرحلات اليوم، من وإلى مطار معيتيقة الدولي ومطار قرطاج الدولي، بسبب ما سمّته «سوء الأوضاع الأمنية التي تمر بها العاصمة طرابلس».

وتسببت اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في مقتل 32 شخصاً وإصابة 159 آخرين.