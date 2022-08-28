الجدال: سيستمر الصراع طالما مؤسسات الدولة المالية والخدمية والإدارية في العاصمة

قال المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، إن الصراع سيستمر طالما مؤسسات الدولة المالية والخدمية والإدارية في العاصمة، وذلك تعليقا على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ ساعات ليل أمس الأول بين مليشيات غنيوة الككلي وهيثم التاجوري.

كتب قائلًا على فيسبوك: ” أعلن الدبيبة إنتصاره ورقص مع المليشيات في الشوارع على أنغام رشقات الرصاص وعلى جثث الموتى وجروح المصابين وحرائق أملاك الدولة والمواطنيين وأستقر الألم بدعم الاستقرار، وانتصر الفساد وأنصاره، وسيستمر نزف جرح المدينة وسيستمر الصراع على أمتلاك العاصمة والسيطرة عليها”.

وتابع قائلًا: “انتصر الدبيبة بدعم الطيران المسير مجهول الهوية الذي خرج وقصف على ثخوم مزرعة الكونتيسا في 27 وقصف على ثخوم بوابة الجبس ومعسكر 7 ابريل وهرب من هرب وأنسحبت الجموع التي تجمعت من أجل الغنائم، وغادرت إلى الزاوية والعزيزية، وستعود لمحاولات أخرى، والهدف دائماً في عقيدتها الغنائم وليس الوطن”.

وواصل قائلًا: “يبدو إن هيثم التاجوري قالوله حركها من داخل طرابلس، وسندعموك من خارجها غير إن بعض الأطراف تراجعت في آخر النهار، ربما بأتفاق مع دبيبة نفسه، وعندما أطمئن لانسحاب تلك الأطراف، طلب المسير الذي كأن جاهز داخل اللعبة، ومنها صار اللي صار، ومنطقيا سيستمر الصراع ولن يتوقف طالما سيتواصل تركز مؤسسات الدولة الإدارية والخدمية والإقتصادية والمالية في العاصمة أطرابلس، وطالما سيستمر تمسك المليشيات بالسلاح المنتشر بشكل فوضوي، ولم تحتكره الدولة في جيش محترف”.